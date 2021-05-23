Лукашенко приказал поднять истребитель, чтобы посадить самолет с оппозиционером

В Минобороны ответили, что истребитель поднимался исключительно, чтобы помочь лайнеру с посадкой

По поручению Александра Лукашенко для сопровождения самолета Ryanair, в котором летел бывший главный редактор издания Nexta, поднимали истребитель Миг-29. Об этом сообщает Белсат.

После посадки Романа Протасевича задержали. Эту информацию подтвердили в телеграм-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

В Telegram-канале "Пул Первого", который контролируется Лукашенко, сообщили, что пилоты якобы после сообщения о заминировании обратились с просьбой к Минску об экстренной посадке.

"Сейчас Миг-29 ожидает, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой", добавляют в сообщении.

Впоследствии в прессслужбе аэропорта Минска заявили, что сообщение о минировании самолета не подтвердилось.

"Хотя проверка еще продолжается, можно уже сказать, что сообщение о минировании было ложным. Когда самолет продолжит полет по маршруту, пока трудно сказать", - рассказали в пресс-службе.

В то же время в Минобороны Беларуси заявили, что истребитель Миг-29 был поднят для осуществления контроля и, в случае необходимости, оказания помощи в безопасной посадке самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс.

"Получив информацию о наличие в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в готовность №1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение.

После того, как командир данного гражданского судна принял решение совершить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж Миг-29 с аэродрома Барановичи.

Очередной экипаж получил задание осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну совершить безопасную посадку на аэродром Минск-2", - сообщил начальник Главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Андрей Гурцевіч.

Напомним, в национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно сел самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Изначально сообщалось о вероятном заминировании на борту.

Однако впоследствии выяснилось, что на борту находился белорусский оппозиционер, бывший основатель издания Nexta Роман Протасевич. Из графика полета самолета видно, что он не долетел до Вильнюса совсем немного, а затем развернулся в сторону Минска, который находился значительно дальше.

Позже некоторые белорусские СМИ сообщили, что Протасевичу не грозит смертная казнь, поскольку те статьи, по которым он проходит как подозреваемый не предусматривают такой меры наказания.