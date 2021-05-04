Лукашенко пригрозил Европе проблемами в связи с санкциями

Александр Лукашенко ТАСС

Лукашенко попросил предоставить ему всю информацию о европейских компаниях на территории Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что попытки запугать Минск санкциями не останутся без ответа. Об этом сообщает портал TUT.by.

"Особенно европейцы стараются в этом. Я не буду здесь распространяться, высказывать какие-то мысли, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу: дайте мне информацию о крупнейших европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу" - сказал Лукашенко премьер-министру Роману Головченко.

Тот в свою очередь напомнил, что некоторые меры белорусские власти уже предприняли.

"Правильно, правильно, я вижу. Но это только начало", - ответил Лукашенко.

Также он поставил правительству задачу вместе с МИД посмотреть на деятельность в Беларуси по западным гуманитарным программам.

"Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь здирщину и прочее. Они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать. Выгодно, невыгодно - они уже, я вижу, об этом не думают. Ну, не думают - хорошо, будут в Россию ездить через ... Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании - в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Беларусью в центре Европы", - отметил Лукашенко.

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