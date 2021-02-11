Лукашенко: От Беларуси и России зависит, будет ли война в регионе

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Политик назвал протесты в России вмешательством внешних сил, которые заинтересованы в срыве интеграции двух стран

Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что от связки Беларуси и России зависит, будет ли война в регионе. Об этом сообщает "БЕЛТА".

В частности, политик назвал протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального попыткой раскачать РФ, чтобы синхронизировать с акциями в Беларуси. По его словам, это якобы подтверждает вмешательство внешних сил, которые заинтересованы в срыве интеграции стран.

"Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь - Россия или Россия — Беларусь зависит, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть", — отметил Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на непризнание результатов выборов президента Беларуси. Однако, по его словам, инициативу для этого должна проявить украинская сторона.