live
Новости » Мир Читати новину українською

Лукашенко: От Беларуси и России зависит, будет ли война в регионе

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Политик назвал протесты в России вмешательством внешних сил, которые заинтересованы в срыве интеграции двух стран

Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что от связки Беларуси и России зависит, будет ли война в регионе. Об этом сообщает "БЕЛТА".  

В частности, политик назвал протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального попыткой раскачать РФ, чтобы синхронизировать с акциями в Беларуси. По его словам, это якобы подтверждает вмешательство внешних сил, которые заинтересованы в срыве интеграции стран.

Новости по теме: Лукашенко назвал Беларусь "последней суверенной" страной в Европе

"Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь - Россия или Россия — Беларусь зависит, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть", — отметил Лукашенко.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на непризнание результатов выборов президента Беларуси. Однако, по его словам, инициативу для этого должна проявить украинская сторона. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Время шуток и клоунады истекло": Следует понять, есть ли у правительства хоть какой-то вариант выхода из тарифной катастрофы, – Рабинович Украинцев не только раздевают, а скоро будут выгонять из квартир: Политолог Кушнир о схеме закупки Украиной газа Газ добывают под Полтавой, а продают его украинцам по голландским расценкам, – Молчанов На наших глазах состоялся трюк: Снизив цену газа на 30% кто-то бы должен был обанкротиться, но мы не слышали ни одного заявления, - политолог

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Закрытие телеканалов. Повышение цены на газ от
LIVE: Давление на СМИ. Нападение на
Закрытие телеканалов ZIK,
Свобода слова. Холодильник для вакцин. Прикрытие коррупционеров | Елена Бондаренко / 10.02
Закрытие телеканалов. Коронавирус и вакцина. Нехватка угля. Рейтинги | Дмитрий Спивак | 09.02.21