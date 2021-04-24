Лукашенко определит, кто будет руководить Беларусью, если "президента застрелили"

Александр Лукашенко ТАСС

В случае чрезвычайной ситуации все полномочия Лукашенко перейдут Совбезу

Александр Лукашенко подпишет декрет о переходе Совету Безопасности его полномочий в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает госагентство БелТА.

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили-на завтра Совет Безопасности будет наделен полномочиями. Надо водить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет Безопасности должен принимать решение", - заявил Лукашенко.

"Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет руководить страной "если вдруг", - добавил он.

В то же время Лукашенко заявил, что такая необходимость вряд ли наступит.

"Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета Безопасности. Да, председательствующий будет, как нет президента, исполняющего обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее - вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", - отметил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "пора уже научиться дипломатично себя вести".