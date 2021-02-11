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Лукашенко назвал Беларусь "последней суверенной" страной в Европе

Александр Лукашенко

 Фото из открытых источников

Политик убежден, что международные игроки хотят привлечь Беларусь к своей орбите

Александр Лукашенко заявил, что считает Беларусь последним суверенным государством в Европе. Об этом он сообщил во время Всебелорусских народных сборов, передает "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, сейчас международные игроки борются за привлечение Беларуси к орбите своего влияния. "Беларусь не случайно оказалась в фокусе внимания основных международных игроков. По сути, наша страна сегодня - это, если хотите, последнее действительно суверенное государство в Европе. Возможно, и по этой причине страдаем", – высказался политик.

В то же время он считает, что роль Беларуси на геополитической арене не стоит недооценивать. "Беларусь сегодня-это господствующая высота на поле боя в центре Европы. И за эту высоту идет ожесточенный бой. Так было всегда в нашей многовековой истории", – сказал Лукашенко.

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Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что Беларусь является самой безопасной страной в Европе. Тогда чиновник заверил, что белорусская государственная граница-самая надежная в мире.

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