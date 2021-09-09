Лукашенко хочет в октябре одобрить программы Союзного государства

Он рассчитывает, что программы будут окончательно одобрены на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства

Александр Лукашенко планирует обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным программы для создания Союзного государства. В Беларуси рассчитывают на их окончательное утверждение в октябре 2021 года. Об этом сообщил Лукашенко во время выступления перед началом переговоров с российским лидером.

По его словам, он рассчитывает, что программы Союзного государства будут окончательно одобрены на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

"Обсудим 28 программ... Чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их. Если они согласуют, то, как мы договаривались с вами, как мы определим время, возможно в конце октября, примем окончательно эти программы - это будет прорыв", - сказал Лукашенко.

Новости по теме: ЕС может применить дополнительные санкции против режима Лукашенко

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вскоре из России на вооружение белорусской армии поступят десятки авиационной боевой техники.