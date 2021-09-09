home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Лукашенко хочет в октябре одобрить программы Союзного государства

Александр Лукашенко ТАСС

Он рассчитывает, что программы будут окончательно одобрены на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства

Александр Лукашенко планирует обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным программы для создания Союзного государства. В Беларуси рассчитывают на их окончательное утверждение в октябре 2021 года. Об этом сообщил Лукашенко во время выступления перед началом переговоров с российским лидером.

По его словам, он рассчитывает, что программы Союзного государства будут окончательно одобрены на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

"Обсудим 28 программ... Чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их. Если они согласуют, то, как мы договаривались с вами, как мы определим время, возможно в конце октября, примем окончательно эти программы - это будет прорыв", - сказал Лукашенко.

Новости по теме: ЕС может применить дополнительные санкции против режима Лукашенко

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вскоре из России на вооружение белорусской армии поступят десятки авиационной боевой техники.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Российские истребители, прибывшие в Беларусь, расположили в 400 километрах от Киева В Киеве вакцинировали лишь 26%: Минздрав опроверг информацию КГГА о 50% привитых киевлян В столице против коронавируса вакцинировали 50% киевлян, – КГГА Государство выделит 148 миллионов на реставрацию костела Святого Николая в Киеве

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект