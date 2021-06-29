Лукашенко дал совет будущему президенту Беларуси

Александр Лукашенко belta.by

Он порекомендовал беречь свой имидж и свое лицо

Александр Лукашенко обратился со словами напутствия к молодежи, которая, как он уверяет, однажды возглавит страну, и посоветовал ей беречь имидж. Об этом он сказал в своем выступлении перед белорусскими выпускниками, которое показал телеграм-канал "Пул первого".

"Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте. И готовиться надо к этому. Будете - не будете, надо готовиться. Поэтому учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, берегите свое лицо. Знаете, у студентов... Я много-много лет учился, больше чем вы. И у нас, и у вас всегда была поговорка: сначала студент работает на зачетку, а потом она на него...

Вы сегодня формируете свое лицо, свой имидж. Сделайте так, чтобы, сформировав его, он завтра работал на вас", - отметил Лукашенко.

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Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых президентских выборов в Беларуси. По его словам, они должны состояться тогда, когда народ примет соответствующее решение.