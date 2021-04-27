Локдаун в Турции не коснется украинских туристов, - Минкульт

Турция Фото из открытых источников

По словам министра, путешественники смогут передвигаться за пределами отелей и посещать культовые места

Украинских туристов не коснутся введения карантинных ограничений в Турции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко по итогам переговоров с турецкой стороной.

"Отели здесь проходят соответствующую сертификацию, а значит путешествия являются безопасными. Прогулки вне территории отеля для туристов также доступны. Можно спокойно передвигаться по стране и без большого скопления людей посещать достопримечательности", - отметил он.

При этом Ткаченко добавил, что после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса в Турции и на Украине, обе страны планируют создать новые чартерные и регулярные рейсы.

"В 2020 году Турцию посетило около 1 млн украинских туристов. Поэтому речь идет об их комфортном пребывании на территории страны", - отметил министр.

Новости по теме: Начало туристического сезона: В какие страны могут поехать украинцы и при каких условиях

Ранее сообщалось, что в Турции с 29 апреля введут общенациональный локдаун, который продлится до 17 мая. Таким образом в стране планируют уменьшить количество COVID-больных.