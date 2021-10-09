Ливан оказался полностью обесточен: В чем причина

Ливан Фото из открытых источников

Две крупнейшие электростанции страны "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар" остались без топлива

В Ливане из-за нехватки топлива прекратили работу две крупнейшие электростанции "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар". Об этом сообщают ближневосточные и западные СМИ.

Как отмечается, государственная электроэнергетическая компания пытается урегулировать ситуацию. В частности, попытается использовать запасы Министерства обороны Ливана, чтобы запустить электростанции, однако сделать это в кратчайшие сроки не удастся.

Также не исключено, что отключение электроэнергии по всей стране продлится несколько дней.

"Учреждения остались без топлива, поскольку у правительства Ливана не хватает валюты для оплаты. Судна с нефтью и газом отказываются заходить в порты страны, пока они не получат деньги за топливо, причем только в долларах", - сообщают СМИ.

Отметим, проблемы с электроэнергией в Ливане возникали и ранее. Жители страны могут получать электричество лишь по два часа в сутки. Однако такого масштабного отключения еще не было.

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Напомним, ранее из-за аварии на Молдавской государственной районной электростанции в более чем 140 населенных пунктах Одесской области возникли проблемы с электроснабжением. В частности, произошло аварийное отключение линии 110 кВ.