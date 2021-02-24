Литва заявила о начале третьей волны коронавируса в стране

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Национальный центр общественного здоровья Литвы утверждает, что рост количества больных является продолжением второй волны

Ввиду роста количества новых случаев коронавируса в Литве, Департамент статистики официально заявил, что в стране началась третья волна COVID-19. Об этом пишет Postimees.

"Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре", - говорится в заявлении департамента.

В то же время Национальный центр общественного здоровья Литвы утверждает, что рост количества больных является продолжением второй волны.

"По мнению специалистов, несмотря на колебания определенных эпидемиологических показателей все еще имеет место продолжение второй волны", - заявили в НЦГЗ.

Также в Центре отметили, что спад количества новых случаев коронавируса связан с сокращением объемов лабораторных исследований.

Напомним, ранее министр здравоохранения Польши заявил про начало третьей волны пандемии коронавируса в стране. По словам министра, вопрос заключается в том, будет ли масштаб третьей волны таким, как в ноябре, или же больных будет меньше.