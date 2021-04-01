Литва создает национальный паспорт вакцинации

Литва

Такие паспорта планируют сделать до конца апреля

Литва введет так называемые зеленые сертификаты вакцинации, которые позволят людям со сложившимся иммунитетом к коронавирусу свободно передвигаться по стране. Об этом сообщила канцлер Минздрава Литвы Юргита Гребенковене, передает Delfi.

"Главная цель сертификата - обеспечение свободного передвижения людей, снижение риска заболевания. "Зеленые" сертификаты охватят три аспекта - вакцинация, выздоровление после COVID-19 и тестирование", - рассказала она.

По словам канцлера, национальное удостоверение вакцинации планируется создать до конца апреля. А введение цифровых сертификатов ожидается в июле.

Сообщается, что по плану такие сертификаты охватят вакцинированных граждан, а также тех, кто переболел COVID-19.

"Под вопросом остается тестирование, поскольку отрицательный результат теста не означает, что человек за час не инфицируется. Сейчас в одном немецком городе, где проводят эксперимент, такой сертификат действует только сутки. Здесь есть разные нюансы, страны ищут лучший ответ", - отметил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

Премьер-министр Ингрида Шимоните до этого говорила, что такая идея внедрения иммунных паспортов возможна только с началом массовой вакцинации. Однако во вторник, выступая в парламенте, она сказала, что возможность перемещения между муниципалитетами может стать доступной для людей со сложившимся иммунитетом. Этот вопрос правительство Литвы обсудит после Пасхи.

Ранее сообщалось, что единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19.