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Литва создает национальный паспорт вакцинации

Литва

Такие паспорта планируют сделать до конца апреля

Литва введет так называемые зеленые сертификаты вакцинации, которые позволят людям со сложившимся иммунитетом к коронавирусу свободно передвигаться по стране. Об этом сообщила канцлер Минздрава Литвы Юргита Гребенковене, передает Delfi.

"Главная цель сертификата - обеспечение свободного передвижения людей, снижение риска заболевания. "Зеленые" сертификаты охватят три аспекта - вакцинация, выздоровление после COVID-19 и тестирование", - рассказала она.

По словам канцлера, национальное удостоверение вакцинации планируется создать до конца апреля. А введение цифровых сертификатов ожидается в июле.

Сообщается, что по плану такие сертификаты охватят вакцинированных граждан, а также тех, кто переболел COVID-19.

"Под вопросом остается тестирование, поскольку отрицательный результат теста не означает, что человек за час не инфицируется. Сейчас в одном немецком городе, где проводят эксперимент, такой сертификат действует только сутки. Здесь есть разные нюансы, страны ищут лучший ответ", - отметил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

Премьер-министр Ингрида Шимоните до этого говорила, что такая идея внедрения иммунных паспортов возможна только с началом массовой вакцинации. Однако во вторник, выступая в парламенте, она сказала, что возможность перемещения между муниципалитетами может стать доступной для людей со сложившимся иммунитетом. Этот вопрос правительство Литвы обсудит после Пасхи.

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Ранее сообщалось, что единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19. 

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