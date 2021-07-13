Литва считает, что наплыв мигрантов является гибридной агрессией Беларуси

Литва построит ограждение на границе с Беларусью из-за потока мигрантов rbc.ua

По мнению Вильнюса, она может стать одной из угроз в рамках предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2021"

Парламент Литвы принял резолюцию, в которой назвал рост нелегальной миграции гибридной агрессией Беларуси. Об этом сообщает Delfi.

В документе говорится, что организованные потоки нелегальных мигрантов из третьих стран используются для дестабилизации ситуации в Литве. А также выражается обеспокоенность, что "эта гибридная агрессия может развиваться, использоваться и стать основой для нового характера угроз в контексте широкомасштабных военных учений "Запад".

Новости по теме: Еврокомиссия предоставит Литве 10 млн евро в связи с наплывом мигрантов через Беларусь

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует направить вертолеты в Литву для контроля границы с Беларусью.