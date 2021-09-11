Литва расширила полномочия военных на границе: что позволили

ICTV

Соответствующее постановление президента Гитанаса Науседы утвердил литовский Сейм

В Литве военнослужащие получили расширенные полномочия по действиям на границе на фоне потока нелегалов из Беларуси. Об этом сообщает прессцентр Сейма.

В частности, литовские военные, привлеченные к патрулированию границы, теперь имеют право:

давать указания физическим и юридическим лицам,

преследовать и задерживать лиц, не выполняющих эти указания,

задерживать подозреваемых в совершении преступления,

останавливать, проверять и осматривать транспортные средства и грузы, лиц, багаж, используя специальные средства.

Однако о каких именно специальных средствах идет речь в постановлении президента Литвы не уточняется.

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Ранее сообщалось, что сейм Литвы разрешил привлекать военных и предоставить им больше полномочий. В частности, в условиях экстремальной ситуации для разрешения возникшего кризиса.