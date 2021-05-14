live
Новости » Мир Читати новину українською

Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

Также страна поделится препаратами с Грузией и Молдовой

Правительство Литвы предоставит 100 тысяч доз COVID-вакцин для Украины и еще 100 для других стран Восточного партнерства. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Правительство Литвы только что подтвердило 200 тысяч вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины - 100 тысяч вакцин, в Грузии - 15 тысяч и Молдове - 11 тысяч. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими", - отметил он. 

Однако, пока неизвестно, какого именно производителя и в какие сроки препараты будут переданы в Украину. 

Новости по теме: В Минздраве назвали среднюю стоимость дозы COVID-вакцины для Украины

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что одна доза вакцины от COVID-19 для Украины может стоить семь долларов, а полный курс вакцинации с двух доз - 14 долларов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Рабинович о суде над Медведчуком: Это была прямая попытка расправы над одним из лидеров партии Медведчук с адвокатами будет работать над тем, чтобы все доказательства, которые будет добывать следствие, были добыты в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса Медведчука решили изолировать, потому что страна - на пороге досрочных выборов в ВРУ, - Лесик Рабинович: Власть, воюя с Медведчуком, сама же сделала его общенациональным лидером

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |