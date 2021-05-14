Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

Также страна поделится препаратами с Грузией и Молдовой

Правительство Литвы предоставит 100 тысяч доз COVID-вакцин для Украины и еще 100 для других стран Восточного партнерства. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Правительство Литвы только что подтвердило 200 тысяч вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины - 100 тысяч вакцин, в Грузии - 15 тысяч и Молдове - 11 тысяч. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими", - отметил он.

Однако, пока неизвестно, какого именно производителя и в какие сроки препараты будут переданы в Украину.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что одна доза вакцины от COVID-19 для Украины может стоить семь долларов, а полный курс вакцинации с двух доз - 14 долларов.