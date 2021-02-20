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Литва предлагает приостановить "Северный поток-2" до выборов в России

Фото из открытых источников

Предложение объяснили необходимостью давления на РФ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" должно быть приостановлено до парламентских выборов в России. Об этом сообщает Reuters.

По словам дипломата, такое решение необходимо принять для давления на Москву относительно демократических реформ.

Предполагается, что в следующий понедельник министры иностранных дел стран-членов Евросоюза договорятся о введении санкций против союзников президента РФ Владимира Путина из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.

"Замораживание может быть компромиссом. Мы не предлагаем отменить проект, а лишь приостановить его. И продолжать его, когда будем иметь дело с демократически избранным российским правительством. Это на самом деле может увеличить поддержку трубопровода", - высказался Ландсбергис.

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Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин связал заявления Запада о возможных санкциях против российского газопровода "Северный поток-2" с событиями в Украине. По его словам, противники строительства газопровода стремятся заставить Россию заплатить за события в нашем государстве.

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