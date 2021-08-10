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Литва может привлечь военных для сдерживания потока нелегалов

Фото из открытых источников

Военные смогут преследовать и задерживать нелегальных мигрантов

Во вторник, 10 августа, Сейм Литвы разрешил привлекать военных и предоставить им больше полномочий. В частности, в условиях экстремальной ситуации для разрешения возникшего кризиса. Об этом сообщает Delfi.

Так, после подписания президентом документа, у военных будет больше полномочий с целью прекращения потоков нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Поправки к Уставу о применении военной силы предоставят военным право давать обязывающие указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать лиц, которые не выполняют эти указания, а также подозреваемых в совершении преступления, останавливать, проверять и осматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, лиц, багаж, использовать специальные средства.

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Ранее сообщалось, что власти Литвы пообещали выплачивать по 300 евро мигрантам, проникшим в страну без визы.

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