Литовские пограничники открыли огонь из-за сопротивления белорусских мигрантов

Поток нелегальных мигрантов из Беларуси в текущем году выше почти в 12 раз, чем в 2020-м

Фото из открытых источников

На границе Литвы и Беларуси литовские пограничники открыли предупредительный огонь, применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов с белорусской стороны. Об этом сообщает прессцентр Службы охраны государственной границы.

За прошедшие сутки литовские пограничники задержали 116 человек. Все иностранцы будут проверены на Covid-19 и изолированы до получения результатов. Обстоятельства событий выясняются, ведутся следственные действия, решается вопрос с размещением задержанных.

"В этом году 938 нелегальных мигрантов из Беларуси пытались въехать в Литву. Этот показатель почти в 12 раз выше, чем был в течение 2020 года. В прошлом году на литовской границе было задержано 81 такого иностранца", - говорится в сообщении.

Фото из открытых источников

В связи с резким увеличением количества таких случаев в последнее время усилена безопасность границы с Беларусью. В частности, правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации на общенациональном уровне в связи с ростом потока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

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Еврокомиссия выразила солидарность с Литвой в позиции по миграционного кризиса на границе с Беларусью. ЕК готова предоставить стране всю необходимую организационную и финансовую помощь.