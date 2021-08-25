Либо убьют, либо нет: Навальный впервые после своего заключения пообщался с прессой

По словам мужчины, он не исключает возможности своей смерти в тюрьме

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный впервые после своего заключения пообщался с прессой. Он дал интервью журналистам издания The New York Times .

По словам Навального, он не исключает возможности своей смерти в тюрьме.

"Я должен оценивать вероятность своей смерти в тюрьме. Ну, очевидно, ответ как в анекдоте: 50% - либо убьют, либо не убьют", - отметил он.

Также оппозиционер рассказал, что находится под постоянным контролем камер.

"Моя жизнь - это американские горки, где вчера я враг и мне выносят 28 выговоров за месяц, а сегодня оставляют в покое. А потом снова враг", - рассказал Навальный.

Кроме того, политик посмеялся над тем, что спецслужбам не удалось его убить.

"Господи, да они даже проект "давайте убьем Навального" не смогли реализовать при всех своих возможностях. Впрочем, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца", - добавил Алексей Навальный.

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Напомним, Алексей Навальному предъявлено еще одно обвинение - на этот раз в создании организации, посягающей на права русских. По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией".