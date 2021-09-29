Легендарный боксер Майк Тайсон впервые снялся в индийском кино

Премьера спортивного экшен-фильма под названием "Liger" была запланирована на 9 сентября этого года

Отмечается, что премьера спортивной экшен-фильма под названием "Liger" была запланирована на 9 сентября этого года, однако ее отсрочили из-за закрытия кинозалов в индийском штате Махараштра в связи со второй COVID-волной.

Пока неизвестно какую именно роль сыграл Тайсон, но продюсеры рассказали о весомой "роли" бывшего боксера.

Подчеркивается, что сам Тайсон ранее уже снимался в ряде фильмов, самым известным из которых была американская лента "Похмелье".

Напомним, ранее в Сомали состоялся первый за последние 30 лет кинопоказ в условиях строгой безопасности. Показ проходил в Национальном театре Сомали, где в 2012 году произошел теракт.