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Легендарный боксер Майк Тайсон впервые снялся в индийском кино

Майк Тайсон Фото из открытых источников

Премьера спортивного экшен-фильма под названием "Liger" была запланирована на 9 сентября этого года

Легендарный американский 55-летний боксер Майк Тайсон впервые снялся в индийском кино. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что премьера спортивной экшен-фильма под названием "Liger" была запланирована на 9 сентября этого года, однако ее отсрочили из-за закрытия кинозалов в индийском штате Махараштра в связи со второй COVID-волной.

Пока неизвестно какую именно роль сыграл Тайсон, но продюсеры рассказали о весомой "роли" бывшего боксера.

Подчеркивается, что сам Тайсон ранее уже снимался в ряде фильмов, самым известным из которых была американская лента "Похмелье".

Напомним, ранее в Сомали состоялся первый за последние 30 лет кинопоказ в условиях строгой безопасности. Показ проходил в Национальном театре Сомали, где в 2012 году произошел теракт.

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