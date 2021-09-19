Легендарного боксер Мэнни Пакьяо выдвинули кандидатом в президенты Филиппин

Спортсмена выдвинула фракция правящей партии

Согласно сообщению, Пакьяо будет баллотироваться от возглавляемой им правящей партии НДП-Лабан.

Действующий президент страны Родриго Дутерте также входит в партию, возглавляемую Пакьяо. Как отмечает издание, конституция страны запрещает Дутерте баллотироваться на второй шестилетний срок как президенту. Однако в партии не выразили поддержки кандидатуры Дутерте и на пост вице-президента.

Справка:

Эммануэль Дапидран "Мэнни" Пакьяо (родился 17 декабря 1978 года в Кибаве, провинция Букиднон, Филиппины) — филиппинский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней весовой категории. Также известен как актёр и политик, председатель спортивного комитета сената Филиппин.

Первый и, на данный момент, единственный боксёр, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Начал карьеру в минимальной весовой категории. Разница между минимальной и максимальной весовой категорией, в которых выступал Пакьяо, составляет 12 весовых категорий.

После третьего поединка с Тимоти Брэдли, 9 апреля 2016 года, объявил о завершении спортивной карьеры.

В августе 2016 года заявил о возвращении, которое состоялось 5 ноября в бою за титул чемпиона мира по версии WBO против действующего чемпиона мира Джесси Варгаса, где Мэнни одержал победу.

Ранее сообщалось, что промоутер украинского боксера Александра Усика - Александр Красюк проводит переговоры со своим британским коллегой Эдди Хирном относительно боя с чемпионом по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.