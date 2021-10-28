Легендарная шведская группа ABBA объявила о завершении карьеры

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Новый альбом Voyage и шоу по случаю его презентации станет последней работой группы

Шведская диско-группа ABBA накануне выпуска своего первого альбома за 40 лет объявила о завершении творческой карьеры. Участники коллектива заявили, что их воссоединение было разовым. Об этом пишет Daily Mai l.

Отмечается, что новый альбом Voyage и шоу по случаю его презентации станет последней работой группы.

"Я никогда не говорил себе, что ABBA больше никогда не повторится. Но теперь я могу вам сказать: Вот оно", - отметил 74-летний композитор АВВА Бенни Андерсон.

Отмечается, что выход девятого студийного альбома Voyage запланирован на 5 ноября текущего года, а концерт с его презентацией, над которым работают 850 человек, на 27 мая 2022 года.

Для этого в лондонском Олимпийском парке королевы Елизаветы специально построят арену на 3000 мест площадью 6710 квадратных метров.

Это будет ультрасовременное шоу, которое продлится до 2025 года. АВВА выступит как голограмма себя в период своего расцвета.

Как известно, мировую славу группе АВВА принесла победа на Евровидении 1974 года с хитом Waterloo. Состав коллектива все годы был постоянным.

Кроме этого, хиты группы лидировали в чартах с середины 70-х до начала 80-х, а ее сборники возглавляли мировые хит-парады до "нулевых".

За полвека альбомы группы были проданы 400 миллионов раз.

Кроме этого, за выдающиеся услуги в музыке в 2010 году ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла.

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