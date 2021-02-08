Лавров на переговорах с Венгрией обвинил в краже переводчицу Сийярто

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото из открытых источников

Соответствующее видео было опубликовано еще 22 января, но в Венгрии его поняли не сразу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ворами членов делегации венгерского министра Петера Сийярто после того, как его переводчица взяла ручку для составления заметок заявлений министров. Видео, которое зафиксировало это заявление, было размещенное на Facebook-странице МИД РФ еще 22 января

Впрочем, долгое время оставалось незамеченным, поскольку Лавров сказал это по-русски, и венгерская аудитория его не поняла.

Инцидент произошел во время трансляции протокольной части встречи министров, в рамках визита Сийярто в Москву. Венгерская делегация вошла в зал и заняла места за столом переговоров; рядом с главой МИД Венгрии села его переводчица, которая взяла со стола ручку и дальше отклонилась от стола, чтобы отложить сумку, что была у нее в руках.

Впрочем, Лавров, не заметив, что его микрофон уже включен, негромко сказал: "(Начинают) ручки сразу воровать". Далее на видео видно, что она этой ручкой записывает за Лавровым его слова, чтобы переводить их на венгерский.

Впрочем, эти слова не были переведены, и венгерские медиа обратили внимание на этот инцидент лишь спустя более недели. МИД Венгрии, которое цитирует Telex, в комментарии заверил, что никакой кражи не было, а министр Лавров, несмотря на "чрезвычайно дружеские личные отношения с Сийярто... пошутил в начале встречи". В Будапеште не считают, что это должно изменить отношение к России.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что есть все основания полагать, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального - это инсценировка.