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Лава вулкана остановилась в сотнях метров от 2-миллионного города в Конго

Извержение вулкана Ньирагонго Фото из соцсетей

Часть жителей двухмиллионного города ранее в панике покинули свои дома

Поток лавы от извержения вулкана Ньирагонго остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Местная власть, которая наблюдала за извержением в течение ночи, сообщает, что поток лавы потерял интенсивность", - сообщил официальный представитель правительства Патрик Муйя в Twitter.

Предыдущее извержение Ньирагонго в 2002 году унесло жизни 250 человек и оставило без крова 120 000 человек. Это один из самых активных вулканов в мире и считается одним из самых опасных. Субботнее извержение, по всей видимости, было вызвано открытием трещин и привело к извержению потоков лавы в разных направлениях.

Поток лавы остановился недалеко от аэропорта Гомы и городской черты, но пострадали окрестные деревни. Лава пересекла главную дорогу из Гомы, отрезав его от северных районов Конго.

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Напомним, на востоке Демократической Республики Конго вечером в субботу, 22 мая, началось извержение одного из самых активных вулканов в мире-Ньирагонго.

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