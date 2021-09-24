Квин: США и Украина усилят сотрудничество в сфере обороны

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин Посольство США в Украине

В этом поможет Рамочное соглашение о стратегическом оборонном партнерстве между странами

Украина и Соединенные Штаты Америки усилят сотрудничество в различных сферах, в частности в сфере обороны. Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе фонда "Открой Украину", ссылаясь на слова временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин.

"Президент Зеленский и президент Байден встретились недавно в Белом доме. Мне посчастливилось присоединиться к этой встрече, и я рада сообщить, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо. И президент Байден, и президент Зеленский являются верными прозападному курсу Украины и ее полной евроатлантической интеграции", – отметила она.

По ее словам, США и Украина будут работать вместе над укреплением отношений, используя такие инструменты, как Комиссия по стратегическому партнерству и новое Рамочное соглашение о стратегическом партнерстве между министерствами обороны Украины и США.

"Рамочное соглашение о стратегическом оборонном партнерстве между нашими странами обеспечит структуру, на основе которой мы будем развивать наше сотрудничество в сфере обороны. Мы будем работать над такими вопросами, как противодействие агрессии России, борьба с коррупцией, содействие безопасности Черного моря, реформа оборонной промышленности и кибербезопасность", – пояснила Квин.

Кроме этого, она напомнила, что США только в этом году выделили Украине 400 млн долларов помощи в сфере безопасности, а с 2014 года эта помощь достигает 2,5 млрд долларов.

"Эта помощь способствует в преодолении текущих и будущих вызовов и защите своего суверенитета и территориальной целостности", – добавила временно поверенная в делах США.

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Напомним, что ранее нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила поправки к проекту оборонного бюджета США на следующий 2022 год. Так, сумма военной помощи Украине увеличилась на 50 млн долларов.