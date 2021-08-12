Кусок свадебного торта принца Чарльза и принцессы Дианы ушел с аукциона за $2,5 тысячи

Свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы PA MEDIA

Торт выставили на аукцион к 40-й годовщине королевской свадьбы

В Великобритании кусок одного из 23 официальных свадебных тортов принца Чарльза и принцессы Дианы продали на аукционе за 1850 фунтов стерлингов (2500 долларов). Об этом сообщает "BBC News Украина".

Согласно сообщению, торт покрыт глазурью с изображением королевского герба в золотистом, красном, синем и серебристом цветах. Изначально десерт принадлежал Мойре Смит, сотруднице домохозяйства Королевы-матери в Кларенс-Хаусе, которая сохранила вкусняшку с помощью пищевой пленки.

Женщина хранила ценный десерт в старой жестяной коробке для тортов с надписью на крышке: "Осторожно – свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы" и дата 27 июля 1981 года.

Известно, что торт продали коллекционеру в 2008 году, сейчас во время онлайн-торгов к 40-й годовщине свадьбы Чарльза и Дианы его приобрел Джерри Лейтон из Лидса.

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Сначала организаторы торгов считали, что лот уйдет за 500 фунтов стерлингов, но впоследствии были удивлены ажиотажем вокруг него.

Так интерес к королевским лакомствам проявили участники торгов из Великобритании, США и нескольких стран Ближнего Востока. Торги в интернете стартовали с 300 фунтов стерлингов и быстро выросли до выигрышной цены в 1850 фунтов стерлингов.

Как отмечается, Лейтон заявил, что завещал после смерти передать торт вместе со своим имением на благотворительность. Также у нового владельца была идея разыграть десерт в лотерею, а вырученные деньги направить в благотворительную организацию Centrepoint, которая была под патронажем принцессы Дианы.

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Напомним, 1 июля, в 60-й день рождения принцессы Уэльской Дианы возле Кенсингтонского дворца в Лондоне принцы Уильям и Гарри открыли ее статую.