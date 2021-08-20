Культурная Афганистана: ЮНЕСКО призывает к защите наследия

А также создание безопасных условий для работы специалистов и артистов

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле призывает к сохранению культурного наследия Афганистана и его защиты от разрушения и разграбления после захвата власти талибами. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Как отмечается, любой вред или потеря культурного наследия будут иметь лишь негативные последствия для перспектив установления длительного мира и оказания гуманитарной помощи народу Афганистана.

"Необходимо создать безопасные условия для работы специалистов и артистов в области культурного наследия, которые играют центральную роль в обеспечении национального единства и социальной структуры Афганистана", - отмечают в ЮНЕСКО.

По словам пресс-службы, Афганистан - "дом для широкого спектра богатого и разнообразного наследия", который является неотъемлемой частью афганской истории и самобытности и имеет значение для всего человечества. Здесь находятся такие объекты, как древний город Герат, объекты мирового наследия ЮНЕСКО минарет и археологические объекты в Джеми, культурный ландшафт и археологические находки в долине Бамиан, где ЮНЕСКО работает уже несколько десятилетий, а также музеи, в частности Национальный музей в Кабуле.

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Напомним, что ранее "Талибан" начал наступление, без применения силы, на столицу Афганистана - Кабул.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдула Саттар Мирзакваль заявил, что правительство страны согласовало мирную передачу власти, чтобы только "Талибан" не нападал на Кабул.

Позже стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани уходит в отставку, а власть в стране официально передадут радикальному движению "Талибан".

Представители радикального исламистского движения "Талибан" объявили о своей победе и завершении войны в Афганистане.