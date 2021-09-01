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Куба будет вакцинировать детей от 2 лет собственной вакциной

Прививки будут делать вакциной Soberana-2

Власти Кубы планирует начать вакцинировать против коронавирус детей в возрасте от 2 лет собственным препаратом - Soberana-2. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно сообщению, Куба планирует достичь уровня вакцинации 90% к декабрю 2021 года.

В частности, уже на этой неделе подростки смогут пройти вакцинацию. Дети младшего возраста смогут прививаться с середины сентября.

В компании Finlay Institute подчеркнули, что вакцина является абсолютно безопасной для детей и вызывает больший иммунный ответ, чем у взрослых.

В свою очередь, представитель министерства здравоохранения страны Илеан Моралес отметил, что прививка против коронавируса будет ежегодной, как и большинство других вакцин, которые используют против детских заболеваний.

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Напомним, в начале февраля этого года на Кубе выпустили партию собственной вакцины от коронавирус Soberana 02. Выпущено было всего 150 тысяч доз. Массовое исследование препарата началось в марте этого года, прививку сделали 42 тысячи пациентов.

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