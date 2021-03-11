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Крушение судна с украинцами на борту у берегов Румынии: Названы имена погибших

Корабль Volgo Balt 179 Shipspotting

Одного из членов экипажа до сих пор разыскивают

В Черном море у берегов Румынии затонуло сухогрузное судно "Волго Балт 179". Экипаж корабля состоял из 13 человек, 12 мужчин и женщина — все граждане Украины. Десять из них удалось спасти, двое погибли, одного члена экипажа ищут. Государственная служба морского и речного транспорта Украины обнародовала имена всех членов экипажа.

В частности, среди спасенных:

  • Севера Юрий;
  • Хлизнуца Игорь;
  • Чернов Александр;
  • Гайдай Сергей;
  • Морозов Денис;
  • Соловьев Виталий;
  • Ремишевский Николай;
  • Дементьев Сергей;
  • Николаенко Дмитрий;
  • Соколова Ангелина.

В числе погибших:

  • капитан Борисенко Александр;
  • электромеханик Лисаченко Григорий.

При этом добавляется, что местонахождение старшего помощника капитана Болатханова Рамзана в настоящее время устанавливается.

"Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины находится на постоянной связи со спасателями и консулом Украины в Румынии", - отметили в ведомстве.

По информации компании Grup Servicii Petroliere, которая принимает участие в спасательной операции, которая до сих пор продолжается, ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки гражданки Соколовой в больницу, женщина в критическом состоянии.

Остальные спасенных моряков на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter предоставил номер горячей линии для родственников моряков: +40212303660.

В то же время в сети появились кадры страшной аварии судна.

Сайт Marine Traffic сообщает, что судно направлялось из российского Ростова в город Констанцы. Также отмечается, что "Волго Балт 179" — это сухогрузное судно, которое построили в 1973 году (48 лет назад) и ходит оно под флагом Коморских островов.

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Напомним, о крушение судна с украинцами на борту у берегов Румынии стало известно сегодня после обеда.

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