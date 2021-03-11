Крушение судна с украинцами на борту у берегов Румынии: Названы имена погибших
Одного из членов экипажа до сих пор разыскивают
В Черном море у берегов Румынии затонуло сухогрузное судно "Волго Балт 179". Экипаж корабля состоял из 13 человек, 12 мужчин и женщина — все граждане Украины. Десять из них удалось спасти, двое погибли, одного члена экипажа ищут. Государственная служба морского и речного транспорта Украины обнародовала имена всех членов экипажа.
В частности, среди спасенных:
- Севера Юрий;
- Хлизнуца Игорь;
- Чернов Александр;
- Гайдай Сергей;
- Морозов Денис;
- Соловьев Виталий;
- Ремишевский Николай;
- Дементьев Сергей;
- Николаенко Дмитрий;
- Соколова Ангелина.
В числе погибших:
- капитан Борисенко Александр;
- электромеханик Лисаченко Григорий.
При этом добавляется, что местонахождение старшего помощника капитана Болатханова Рамзана в настоящее время устанавливается.
"Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины находится на постоянной связи со спасателями и консулом Украины в Румынии", - отметили в ведомстве.
По информации компании Grup Servicii Petroliere, которая принимает участие в спасательной операции, которая до сих пор продолжается, ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки гражданки Соколовой в больницу, женщина в критическом состоянии.
Остальные спасенных моряков на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное.
Спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter предоставил номер горячей линии для родственников моряков: +40212303660.
В то же время в сети появились кадры страшной аварии судна.
Сайт Marine Traffic сообщает, что судно направлялось из российского Ростова в город Констанцы. Также отмечается, что "Волго Балт 179" — это сухогрузное судно, которое построили в 1973 году (48 лет назад) и ходит оно под флагом Коморских островов.
Напомним, о крушение судна с украинцами на борту у берегов Румынии стало известно сегодня после обеда.