Крушение самолета Качиньского: В Польше заявили о новых деталях по делу

Обломки на месте крушения самолета Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, близ Смоленска

Депутат не стал озвучивать, кто мог установить взрывчатку

На обломках самолета Ту-154 президента Польши Леха Качинського, который разбился в апреле 2010 года, обнаружили следы взрывчатки. Об этом заявил депутат Сейма Антоний Мацеревич, возглавляющий подкомиссию по повторному расследованию причин крушения самолета, передает WNP.

"Главный тезис, а точнее правда, такая, что самолет был уничтожен в результате взрыва", - сказал Мацеревич.

В то же время депутат не стал озвучивать, кто мог установить взрывчатку, отметив, что именно прокуратура должна установить причастных.

Также комиссия планирует представить "важную информацию" относительно отчета по причинам катастрофы.

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Напомним, 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе самолета, разбившегося недалеко от Смоленска, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) говорили, что самолет разбился из-за ошибки пилотов, начавших посадку при плохой погоде. Польская прокуратура, не отрицая вины экипажа, также обвиняет в причастности к катастрофе смоленских диспетчеров. Россия эти обвинения отвергает.

В апреле 2018 года подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором, в частности, отмечается, что левое крыло самолета Ту-154 было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

Ранее сообщалось, суд Польши признал экс-руководителя канцелярии премьер-министра страны Томаша Арабского виновным в том, что он, вопреки своим обязанностям, не принял мер для обеспечения безопасности визита президента страны Леха Качиньского в Смоленск 10 апреля 2010 года.