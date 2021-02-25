Крушение самолета Качиньского: В Польше заявили о новых деталях по делу
Депутат не стал озвучивать, кто мог установить взрывчатку
На обломках самолета Ту-154 президента Польши Леха Качинського, который разбился в апреле 2010 года, обнаружили следы взрывчатки. Об этом заявил депутат Сейма Антоний Мацеревич, возглавляющий подкомиссию по повторному расследованию причин крушения самолета, передает WNP.
"Главный тезис, а точнее правда, такая, что самолет был уничтожен в результате взрыва", - сказал Мацеревич.
В то же время депутат не стал озвучивать, кто мог установить взрывчатку, отметив, что именно прокуратура должна установить причастных.
Также комиссия планирует представить "важную информацию" относительно отчета по причинам катастрофы.
Напомним, 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе самолета, разбившегося недалеко от Смоленска, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский.
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) говорили, что самолет разбился из-за ошибки пилотов, начавших посадку при плохой погоде. Польская прокуратура, не отрицая вины экипажа, также обвиняет в причастности к катастрофе смоленских диспетчеров. Россия эти обвинения отвергает.
В апреле 2018 года подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором, в частности, отмечается, что левое крыло самолета Ту-154 было уничтожено в результате внутреннего взрыва.
Ранее сообщалось, суд Польши признал экс-руководителя канцелярии премьер-министра страны Томаша Арабского виновным в том, что он, вопреки своим обязанностям, не принял мер для обеспечения безопасности визита президента страны Леха Качиньского в Смоленск 10 апреля 2010 года.