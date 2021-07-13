Крупным круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции

Это важный шаг по защите системы венецианских лагун

Правительство Италии объявило о запрете крупным круизным лайнерам заходить в центр Венеции. Решение начнет действовать с 1 августа текущего года. Об этом сообщает RTE.

"Принят сегодня указ представляет собой важный шаг по защите системы венецианских лагун", - сказал премьер-министр Италии Марио Драги.

Вместо центра Венеции круизные лайнеры будут перенаправлены в промышленный порт Маргера. Власти отметили, что это временное решение. Планируется строительство нового постоянного терминала для их приемки.

Министр инфраструктуры Энрико Джованнино в свою очередь отметил, что запрет на заход круизных лайнеров в центр Венеции является необходимым шагом для защиты ландшафта, окружающей среды, художественной и культурной целостности города.

Напомним, в течение нескольких лет активисты призывали запретить круизным лайнерам заходить в центр Венеции. Последний раз жители города выступили против их возвращения в начале июня текущего года. Причиной стало появление пассажирского судна в городских водах после длительного перерыва, вызванного карантином.

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Ранее сообщалось, что в Венеции уровень воды поднялся на 1,5 метра. Защитная система из-за неправильных прогнозов не сработала.