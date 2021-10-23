Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия сократит выбросы до нуля
Страна более чем удвоит свой годовой целевой показатель по сокращению выбросов углерода
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман заявил, что крупнейший в мире экспортер нефти стремится достичь нулевых чистых выбросов к 2060 году. Об этом сообщает Reuters.
Страна более чем удвоит свой годовой целевой показатель по сокращению выбросов углерода.
Отмечается, что Бен Салман заявил, что Саудовская Аравия, член ОПЕК, будет бороться с изменением климата, одновременно обеспечивая стабильность нефтяного рынка, подчеркнув сохраняется важность углеводородов.
Он сказал, что к 2030 году 50% его потребностей в энергии будут генерироваться за счет возобновляемых источников энергии, а также посажены миллиарды деревьев в пустыне.
Подчеркивается, что Бен Салман выступал в Саудовской экологической инициативе (SGI), которая проводится накануне COP26, конференции ООН по изменению климата в Глазго в конце месяца, на котором надеются договориться о более глубоких сокращениях выбросов для решения проблемы глобального потепления.
"Королевство Саудовская Аравия стремится достичь нулевых чистых выбросов к 2060 году в рамках своей программы круговой углеродной экономики... при сохранении ведущей роли королевства в укреплении безопасности и стабильности мировых нефтяных рынков", - заявил принц Мохаммед.
Он также подчеркнул, что королевство присоединится к Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана на 30% по сравнению с Уровнями 2020 года до 2030 года, на которую настаивают как Соединенные Штаты, так и ЕС.
Кроме этого, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман сказал, что Эр-Рияд, который подписал Парижский климатический пакт, уже представил свои определяемые на национальном уровне вклады (NDC) - цели для отдельных государств в рамках глобальных усилий по предотвращению повышения средней глобальной температуры выше уровня на 1,5 градуса по Цельсию.
Отмечается, что экономика Саудовской Аравии, как и раньше, сильно зависит от доходов от нефти, поскольку экономическая диверсификация отстает от амбиций, сформулированных наследным принцем.
Официальные лица Саудовской Аравии утверждают, что мир будет продолжать нуждаться в саудовской сырой нефти в ближайшие десятилетия.
"Мир не может работать без углеводородов, ископаемого топлива, возобновляемых источников энергии, ничто из этого не спасет, это должно быть комплексное решение", - подчеркнул министр энергетики страны.
Напомним, ранее мы писали, что в третьей части доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата говорится о том, что выбросы парниковых газов могут достичь пика в течение 4 лет. Документ предупреждает о беспрецедентных изменениях климата, некоторые из которых являются необратимыми.