Криптовалюта Bitcoin стала официальным платежным средством в Сальвадоре

Соответствующий закон принят еще три месяца назад и сегодня официально вступил в силу.

Отмечается, что отныне граждане Сальвадора могут воспользоваться правительственным цифровым кошельком Chivo, который позволяет рассчитываться за приобретение товаров и услуг на территории страны криптовалютой, которая автоматически будет переводиться в доллары США и обратно.

В частности правительство Сальвадора также обеспечил стартовую сумму, эквивалентную 30 долларам США, в каждом таком кошельке гражданина страны.

CNN отмечает, что накануне страна закупила 400 биткоинов на сумму более 20 миллионов долларов США.

Между тем цена самой популярной криптовалюты за последние 24 часа выросла на 1,5% до 52 486 долларов США.

Как известно, Bitcoin – самая популярная криптовалюта в мире, что составляет наибольшую долю всего рынка криптовалюти.

Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру.

Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

Новости по теме: Sotheby's впервые разрешил оплатить картину криптовалютой

Напомним, ранее мы писали, что Украина попала в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году. В частности, украинские инвесторы заработали около 400 миллионов долларов прибыли на биткоине.

Авторы рейтинга обратили внимание на очевидное доминирование Соединенных Штатов Америки, чьи инвесторы в совокупности заработали 4,1 млрд долларов прибыли на биткоине в прошлом году, что почти в 4 раза больше, чем в следующей по величине стране - Китае (1,1 млрд долларов).