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Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19

Фото из открытых источников

В стране для детей уже обязательны прививки от ветряной оспы, полиомиелита и вируса папилломы человека

Коста-Рика стала первой страной в мире, власти которой ввели обязательную COVID-вакцинацию для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Прививки начнут делать с марта 2022 года. Об этом свидетельствует заявление Минздрав страны.

"Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии (CNVE) постановила, что вакцинация от коронавируса становится обязательным для всех несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в стране для детей уже обязательны прививки от ветряной оспы, полиомиелита и вируса папилломы человека.

Теперь в перечень также включена вакцинация против коронавируса.

Отмечается, что начать вакцинировать детей от коронавируса в возрасте от 5 до 11 лет планируется с марта 2022 года. Прививки будут делать препаратом Pfizer.

Подчеркивается, что в настоящее время 73% подростков страны в возрасте от 12 до 19 лет уже привиты как минимум одной дозой вакцины от коронавируса.

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Напомним, ранее мы писали, что ученые Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) пришли к выводу, что возможные преимущества вакцинации Pfizer/BioNTech от COVID-19 детям от 5 до 11 лет перевешивают риски редких случаев воспаления сердца. 

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