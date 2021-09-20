home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Косово запретило въезд на авто с сербскими номерами

Фото из открытых источников

В связи с этим на границе Косово и Сербии вспыхнули протесты

Частично признанное Косово с 20 сентября запретило въезд на автомобилях с сербскими номерами.  Об этом сообщает AP.

Сообщается, что сегодня косовская сторона развернула дополнительные наряды полиции для выполнения требования о необходимости снимать сербские номера с автомобилей. В частности, на границу направили специальную полицию с бронетехникой.

В связи с этим сотни косовских сербов на машинах в знак протеста заблокировали дороги, которая ведет к одному из пограничных пунктов.

Отметим, сербская полиция на протяжении многих лет снимает регистрационные номера с автомобилей, зарегистрированных в Косово. Скорее всего, нынешняя инициатива Приштины является зеркальным шагом.

Официальные лица Косово отмечают, что с понедельника сербские номерные знаки необходимо менять на временные.

"Мы не спрашивали временные номерные знаки, но они были навязаны другой стороной. Пока наши граждане должны платить за номера при въезде в Сербию, такая практика также будет использоваться при въезде в Косово", - заявил премьер-министр Косово Альбин Курти.

Новости по теме: В Косово избрали нового президента: Им стала женщина

Ранее сообщалось, что уинистр иностранных дел двух стран Мелиза Харадинай-Стубла и ее израильский коллега Габриэль Ашкенази подписали декларацию об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Индия может разрешить въезд иностранным туристам: Решение примут через 10 дней В мире обнаружили 228,9 миллиона случаев коронавируса За минувшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали более 58 тысяч человек За минувшие сутки в Украине выявлено 3 983 новых случая коронавируса

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект