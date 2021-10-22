Косово высылает двух дипломатов России за вредную деятельность

Их признали нежелательными лицами и приказали покинуть страну

Президент Косово Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов персонами нон грата за вредную деятельность. Об этом она сообщила в своем Facebook.

По ее словам, на этой неделе она попросила заместителя премьер-министра, главу МИД страны Доника Гервалла-Шварца объявить персонами нон грата двух сотрудников Офиса связи России в Косово. Она отметила, что российские дипломаты вели вредную деятельность, которая нарушила национальную безопасность и конституционный строй страны.

"Сегодня МИД издал постановление о признании этих двух российских чиновников нежелательными лицами и одновременно уведомил правоохранительные органы и соответствующие органы о его исполнении", - добавила Османи.

Президент подчеркнула, что Косово привержены борьбе с пагубным влиянием России и ее сателлитов в регионе, которые стремятся подорвать достижения страны и ее партнеров - США, НАТО и ЕС.

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Напомним, ранее Министерство иностранных дел Румынии на фоне высылки российских дипломатов из европейских стран объявило персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева.