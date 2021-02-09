Космический зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса

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ОАЭ продолжают свою первую космическую миссию на Марс

Космический зонд "Надежда" Объединенных Арабских Эмиратов успешно вышел на орбиту Марса. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, космический зонд достиг Марса и успешно вышел на орбиту планеты после семи месяцев путешествия к ней. Это позволило начать отправку данных об атмосфере и климате Марса.

Так, ОАЭ стали пятой космической державой, достигшей Марса с помощью первого арабского межпланетного зонда. Марсианская программа является частью попыток ОАЭ по развитию своего научного и технологического потенциала.

Аппарат, оснащенный тремя камерами, которые позволяют вести наблюдения за атмосферой Марса, должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое длиннее земного.

Космический зонд впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пыльные бури.

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Накануне сообщалось, что зонд "Надежда" Объединенных Арабских Эмиратов в рамках первой межпланетной арабской миссии во вторник, 9 февраля, достигнет орбиты Марса.