live
Новости » Мир Читати новину українською

Космический зонд ОАЭ впервые вышел на орбиту Марса

Марс Фото из открытых источников

ОАЭ продолжают свою первую космическую миссию на Марс

Космический зонд "Надежда" Объединенных Арабских Эмиратов успешно вышел на орбиту Марса.  Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, космический зонд достиг Марса и успешно вышел на орбиту планеты после семи месяцев путешествия к ней. Это позволило начать отправку данных об атмосфере и климате Марса.

Так, ОАЭ стали пятой космической державой, достигшей Марса с помощью первого арабского межпланетного зонда. Марсианская программа является частью попыток ОАЭ по развитию своего научного и технологического потенциала.

Аппарат, оснащенный тремя камерами, которые позволяют вести наблюдения за атмосферой Марса, должен оставаться на орбите в течение всего марсианского года, продолжительность которого почти вдвое длиннее земного.

Космический зонд впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пыльные бури.

Новости по теме: Появилось первое фото Марса с китайского зонда "Тяньвэнь-1"

Накануне сообщалось, что зонд "Надежда" Объединенных Арабских Эмиратов в рамках первой межпланетной арабской миссии во вторник, 9 февраля, достигнет орбиты Марса.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине подтвердили 2 141 случай COVID-19 за сутки, более тысячи человек попали в больницы За сутки в Украине обнаружили 2 779 новых случаев COVID-19, более 12,5 тыс. человек выздоровели Президент Мексики заболел коронавирусом COVID-19 Жизнь после 24 января: Какой карантин введут в Украине после завершения локдауна и почему

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Закрытие телеканалов ZIK,
Свобода без слова: Блокировка каналов. Последствия непогоды в Украине | #Новости | 09.02.21
Закрытие телеканалов ZIK,
Закрытие телеканалов ZIK,
Закрытие телеканалов ZIK,