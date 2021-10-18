Космический зонд NASA Люси сломался в космосе

Космическая станция "Люси" Википедия

Через 90 минут после запуска космическое агентство зафиксировало, что одна из солнечных батарей диаметром в семь метров не раскрылась полностью

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу, 16 октября, запустило в открытое пространство зонд Люси. Но внезапно с космическим кораблем возникла проблема. Об этом говорится в Twitter.

Отмечается, что через 90 минут после запуска космическое агентство зафиксировало, что одна из солнечных батарей диаметром в семь метров не раскрылась полностью.

Сейчас в NASA отмечают, что уже обе батареи вырабатывают электроэнергию.

При этом рассказали, что инженеры анализируют данные космического корабля для достижения полного развертывания солнечной батареи.

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Как известно, Люси - это робот-археолог, который должен в течение 12-летней миссии исследовать рекордное количество астероидов для понимания того, как образовались планеты-гиганты.

Подготовка к старту этой миссии началась еще в 2014 году

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Напомним, ранее мы писали, Австралийское космическое агентство подписало соглашение с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о создании ровера для исследований поверхности Луны, которое планируется в 2026 году.