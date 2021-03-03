Космический ураган: В небе над Северным полюсом зафиксировали необычное явление

Космический ураган в небе над Северным полюсом Фото Цин Хэ Чжан, Университет Шаньдун

Он перемещался со скоростью 2100 м/с

В небе над Северным полюсом ученым удалось зафиксировать космический плазменный ураган. Об этом сообщает НВ.

Как отмечается, впервые ураган был обнаружен в верхних слоях атмосферы Земли. Спутники зафиксировали огромный поток плазмы высоко в магнитосфере.

Хотя физики никогда не видели ничего подобного раньше, обнаружение этого потока предполагает, что космические ураганы могут быть обычным явлением на нашей планете.

"До сих пор не было уверенности в существовании ураганов из космической плазмы, поэтому доказать это с помощью такого поразительного наблюдения невероятно", — сказал физик Майк Локвуд из Университета Рединга в Великобритании.

Ураганы в нижних слоях атмосферы Земли - обычное явление: мощные погодные системы вращаются вокруг относительно спокойного центра, сопровождаемые сильными ветрами и проливным дождем, которые могут нанести огромный урон за очень короткое время.

Они не редкость и для других тел, в частности, Юпитер и Сатурн — чрезвычайно бурные места, не говоря уже о бурлящих плазменных торнадо глубоко в атмосфере Солнца.

Новая работа показывает, что космические ураганы не отличаются от своих собратьев в нижних слоях атмосферы.

Ураган прошел 20 августа 2014 года и его обнаружили в ходе ретроспективного анализа, проведенного Шаньдунским университетом в Китае. Согласно данным, ураган возник над Северным полюсом, его диаметр достиг 1000 километров (621 миль).

Он развивался на высоте от 110 до 860 км и состоял из плазмы с множеством спиральных рукавов, которые вращаются против часовой стрелки со скоростью до 2100 метров в секунду. Однако центр был почти неподвижен, как при ураганах на малых высотах.

В отличие от других ураганов, космический ураган направил электроны в ионосферу. Это произвело потрясающий эффект: огромное полярное сияние в форме циклона под ураганом. Все это длилось почти восемь часов.

Дождь заряженных частиц в ионосферу от солнечного ветра — это то, что обычно вызывает зеленые полярные сияния на более высоких широтах Земли, но солнечные условия в то время были относительно спокойными. Поэтому команда обратилась к моделированию, чтобы определить, что вызвало плазменный шум.

"Тропические штормы связаны с огромным количеством энергии, и эти космические ураганы должны быть вызваны необычно большой и быстрой передачей энергии солнечного ветра и заряженных частиц в верхние слои атмосферы Земли", — пояснил Локвуд.

Команда смоделировала этот процесс и обнаружила, что пересоединение межпланетного магнитного поля может создавать особенности, которые они наблюдали в космическом урагане, даже при слабом солнечном ветре. Фактически, слабый солнечный ветер может быть ключевым - он обеспечивает более эффективное магнитное пересоединение.

Это также означает, что такие штормы могут быть довольно частым явлением.

"Плазма и магнитные поля в атмосфере планет существуют по всей Вселенной, поэтому результаты показывают, что космические ураганы должны быть широко распространенным явлением", — сказал Локвуд.

Это также показывает, что даже когда геомагнитные условия относительно спокойны, космос может вызвать экстремальные погодные условия, которые могут повлиять на жизнь на Земле и в небе над ней.

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