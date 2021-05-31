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Космический мусор повредил одну из частей МКС

Рука-робот "Канадарм2 на МКС Фото из открытых источников

Этот случай является еще одним подтверждением важности проблемы комического мусора

Слишком мал для отслеживания кусок космического мусора повредил часть Международной космической станции. Об этом сообщает Science Alert

Согласно сообщению, была повреждена робототехническая рука "Канадарм2". Это многостилевой титановый робот-манипулятор, разработанный Канадским космическим агентством. Рука может помогать маневрировать предметами вне МКС, в частности грузовыми челноками, и выполнять обслуживание станций.

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Пока неизвестно, что именно повредило прибор. Несмотря на то, что было пробито тепловое одеяло и повреждена стрела внизу, рука дальше работает.   

Как отмечается, впервые повреждения обнаружили 12 мая во время плановой проверки. Сейчас НАСА и Канадское космическое агентство сотрудничают, чтобы получить подробные снимки и оценить ущерб. 

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По словам специалистов из Канады, эффективность устройства осталась неизменной, был поврежден небольшой участок стрелы и тепловое одеяло, но "Канадарм2" продолжает выполнять все запланированные операции. 

В то же время этот случай еще раз напомнил о росте проблемы космического мусора. Только за прошлый год МКС трижды пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения на высоте около 400 км.

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Напомним, ранее стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства правительства США (NASA) разработает "Обсерваторию системы Земли" для отслеживания изменения климата и стихийных бедствий

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