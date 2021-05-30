Космический корабль Китая состыковался с модулем будущей орбитальной станции

Будущая Китайская космическая станция " Тяньгун" Фото из открытых источников

Грузовой корабль доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для будущей орбитальной станции

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" сегодня, 30 мая, успешно пристыковался с базовым модулем будущей космической станции Tianhe (Тяньхе). Об этом сообщает DW со ссылкой на Национальное космическое управление КНР CMSA.

Согласно сообщению, грузовой корабль доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для будущей орбитальной станции, которую Китай планирует достроить к 2022 году.

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Напомним, 29 апреля Китай запустил с космодрома Вэньчан на ракете Long March-5B Y2 первый модуль новой постоянной космической станции " Тяньгун" ("Небесный дворец"), которая должна проработать как минимум 10 лет.

Позже стало известно, что китайская ракета-носитель Long March 5B ("Чанчжэн-5В") вышла из-под контроля та начала подать на Землю. Скорость ее движения достигала около 29 тысяч км/ч.