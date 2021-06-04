Кортеж президента Кыргызстана попал в ДТП, есть пострадавшие и погибшие
Погиб сотрудник девятой службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), осуществляющий охрану первых лиц страны
Кортеж президента Кыргызстана Садыра Жапарова попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Как отмечается, президентский кортеж стал участником аварии во время визита Жапарова в Иссык-Кульскую область. В частности, в один из автомобилей сопровождения врезалась легковая машина, выехавшая на встречную полосу.
Сейчас известно о троих пострадавших и об одном погибшем из числа сотрудников девятой службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), который осуществляет охрану первых лиц страны.
"Президент в аварии не пострадал, он находился в другой машине", - уточнили в пресс-службе.
По предварительным данным, водитель автомобиля, выехавшего на встречную полосу, находился в нетрезвом состоянии.
Напомним, ранее в масштабное ДТП в центре Москвы попало служебное авто пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. В аварии пострадали пять автомобилей.