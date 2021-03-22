Королева Иордании показала архивные фото с детьми: Как выглядели наследники престола

Королева Иордании Рания аль-Абдалла Пресслужба королеви Йорданії

В Иордании День матери ежегодно празднуется 21 марта

Королева Иордании Рания аль-Абдалла по случаю Дня матери, который в арабской стране праздновали 21 марта, обнародовала несколько архивных фото, где показала, как выглядели ее дети, когда были маленькими. Соответствующие изображения она опубликовала на своей странице в Instagram.

Как отмечается, Ее Величество присоединилась к поздравлениям с праздником, который является прекрасной возможностью для того, чтобы в очередной раз выразить родным свою любовь.

Рания показала своих детей в маленьком возрасте. Наследники королевского престола улыбались, позируя вместе со счастливой мамашей.

"Я вижу весь мир в ваших глазах. Счастливого Дня матери!",- подписала королева свою публикацию.

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Справка:

Рания аль-Абдалла (род. 31 августа 1970 года, Эль-Кувейт) - королева Иордании, жена короля Абдаллы II с 10 июня 1993 года.



Муж Рании взошел на престол 7 февраля 1999 года, а 22 марта он объявил ее королевой. Без провозглашения Рания была бы принцессой-консортом, как мать Абдаллы II, принцесса Муна аль-Хусейн.

Королевская пара имеет четырех детей:

крон-принц Хусейн (родился 28 июня 1994 года) - наследник трона;

принцесса Иман (родилась 27 сентября 1996 года);

принцесса Сальма (родилась 26 сентября 2000 года);

принц Хашем (родился 30 января 2005 года).

Король и королева Иордании с детьми Пресслужба королеви Йорданії

Рания решила нарушить табу, которые по-прежнему тормозят развитие части иорданского общества, она выступает в защиту прав женщин, стала инициатором масштабной кампании по борьбе с жестоким обращением с детьми, создала первый центр для жертв подобного обращения и способствует улучшению взаимодействия государственных органов с местными организациями, занимающимися защитой семей.

Интересные факты: Рания любит носить туфли из чистого золота (вес пары около 400 граммов), украшенные бриллиантами и топазами. Она получила почетное звание полковника Вооруженных сил Иордании. Одновременно ее муж, король Абдалла назначил жену главой общества в поддержку военных и их семей. В ноябре 2013 королева Рания подписала соглашение с образовательной организацией о создании Edraak - первой платформы массовых онлайн-курсов на арабском языке.

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Напомним, в прошлом году королевская семья Великобритании обнародовала "детские" кадры королевы Елизаветы II по случаю празднования ее 94-го дня рождения.