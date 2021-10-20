Королева Елизавета II отменила визит в Северную Ирландию из-за совета врачей

Решение отменить визит не связано с коронавирусом

"Ее Величество имеет хорошее настроение и разочарована тем, что она не сможет посетить Северную Ирландию, где должна была принять участие в ряде мероприятий сегодня и завтра", - заявили в Букингемском дворце.

Отмечается, что решение отменить визит не связано с коронавирусной болезнью COVID-19.

По словам журналиста телеканала Рианнона Миллса, последние несколько недель были невероятно насыщены различными мероприятиями для 95-летней королевы.

Подчеркивается, что несколько дней назад впервые за много лет Елизавета II появилась на публике с палкой.

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Напомним, ранее мы писали, что Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II заявила, что чувствует себя молодой в душе, поэтому не может быть почтенной званием "Бабуня года".