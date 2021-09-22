Конгресс США согласовал увеличение военной помощи Украине в 2022 году
Поправки в госбюджет США предусматривают увеличение помощи на 50 млн долларов
Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила поправки к проекту оборонного бюджета США на следующий 2022 год. В частности, сумма военной помощи Украине увеличивается на 50 млн долларов. Об этом сообщает "Голос Америки".
Согласно сообщению, теперь Украина получит 300 млн долларов помощи безопасности.
Также, законопроект предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО - в Польше, Румынии и Балтийских странах.
Среди прочих, конгрессмены хотят ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2", использование титана из Украины, а также ограничения против России, российских олигархов, чиновников и медийных лиц.
К слову, далее законопроект об оборонном бюджете США на 2022 год должна одобрить Палата представителей Соединенных Штатов. Для окончательного утверждения нужно, чтобы документ с таким же содержанием приняли в Сенате. Сам закон вступает в силу после подписания президентом США Джо Байденом.
Как сообщалось ранее, комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2022 финансовый год, согласно которому не менее 481,5 млн долларов должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине.