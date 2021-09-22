Конгресс США согласовал увеличение военной помощи Украине в 2022 году

Поправки в госбюджет США предусматривают увеличение помощи на 50 млн долларов

Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила поправки к проекту оборонного бюджета США на следующий 2022 год. В частности, сумма военной помощи Украине увеличивается на 50 млн долларов. Об этом сообщает "Голос Америки" .

Согласно сообщению, теперь Украина получит 300 млн долларов помощи безопасности.

Также, законопроект предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО - в Польше, Румынии и Балтийских странах.

Среди прочих, конгрессмены хотят ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2", использование титана из Украины, а также ограничения против России, российских олигархов, чиновников и медийных лиц.

К слову, далее законопроект об оборонном бюджете США на 2022 год должна одобрить Палата представителей Соединенных Штатов. Для окончательного утверждения нужно, чтобы документ с таким же содержанием приняли в Сенате. Сам закон вступает в силу после подписания президентом США Джо Байденом.

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Как сообщалось ранее, комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей США одобрил законопроект об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2022 финансовый год, согласно которому не менее 481,5 млн долларов должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине.