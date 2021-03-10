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Конгресс окончательно проголосовал за антикризисный пакет Байдена на 1,9 трлн долларов

Конгресс США Фото из открытых источников

Деньги пойдут на поддержку граждан, бизнеса, а также расширение диагностики и лечения коронавируса

Палата представителей Конгресса США в среду, 10 марта, поддержала пакет мер для стимулирования экономики страны размером 1,9 трлн долларов. Об этом сообщил Белый дом в Twitter

"Важные новости: Конгресс только что принял американский план спасения президента Байдена - исторический законодательный пакет, который перевернет страницу этой пандемии, и принесет прямую помощь американцам и даст толчок нашей экономике", - говорится в сообщении.

По информации DW, решение поддержали 220 членов нижней палаты Конгресса, тогда как 211 проголосовали против. Также Джо Байден заявил, что подпишет документ в пятницу, 12 марта.

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Как отмечается, антикризисный пакет предусматривает расширение пособия по безработице до 300 долларов в неделю, а также выплату 1400 долларов для налогоплательщика или же 2800 долларов для супругов, если их годовые доходы не превышают соответственно 70 тысяч долларов или 150 тысяч долларов соответственно. Также предусмотрены налоговые льготы для семей с детьми и без.

Кроме этого, 170 млрд долларов помощи будет предоставлено системе образования, 25 млрд долларов - ресторанам и барам. На COVID-тестирование планируют потратить 46 млрд долларов, а на ускорение вакцинации - примерно 14 млрд долларов.

Также пакет предусматривает 30 млрд долларов помощи для семей, которые не способны оплатить арендную плату за жильё и коммунальные услуги.

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Напомним, в прошлом месяце Конгресс США одобрил первый транш помощи в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности.

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