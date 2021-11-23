Компания Безоса Blue Origin запланировала свой третий суборбитальный полет: Названа дата

Джефф Безос на фоне ракеты Blue Origin Blue Origin

На ракетно-капсульной системе New Shepard полетят шестеро космических туристов

Американская компания Blue Origin Джеффа Безоса запланировала свой третий суборбитальный полет на 9 декабря 2021 года. На ракетно-капсульной системе New Shepard полетят шестеро космических туристов. Об этом информирует сайт компании.

"Blue Origin сегодня объявила состав экипажа будущей 19 миссии системы New Shepard 9 декабря, в него войдут двое почетных гостей и четверо коммерческих туристов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди почетных гостей будет ведущий американского телевизионного шоу "Good Morning America" Майкл Страхан и старшая дочь первого американца, который совершил суборбитальный космический полет Алана Шепарда — Лора Шепард Чарчлі.

Кроме этого, к ним присоединятся филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.

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Напомним, ранее мы писали, что компания Blue Origin Джеффа Безоса совместно с партнерами разрабатывает коммерческую космическую станцию Orbital Reef ("Орбитальный риф"), которая должна быть закончена к 2030 году.