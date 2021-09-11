Колокола и почти 3000 имен: США чтят память погибших в терактах 11 сентября

Президент Джо Байден и первая леди посетят все места терактов

Фото из открытых источников

В США с утра продолжается церемония чествования памяти почти 3 тысяч человек, погибших в результате терактов 11 сентября 20 лет назад. Об этом сообщает CNN.

Президент Джо Байден и первая леди посетят все места терактов. К ним в Манхэттене, у мемориала жертвам теракта, присоединились Экспрезиденты Барак Обама и Билл Клинтон.

Каждый раз в те минуты, когда самолеты врезались в здания, проводились минуты молчания. Первая состоялась у Национального мемориала 11 сентября в 8:46 по восточному времени, когда первый из захваченных смертниками самолетов врезался в небоскреб мирового торгового центра. Следующие минуты молчания прошли в 9:03, 9:37, 9:59.

Родственники погибших зачитали вслух имена всех людей, погибших в небоскребах-Близнецах. В прошлом году в связи с пандемией имена зачитывали через громкоговоритель из предыдущей записи.

Фото из открытых источников

Байден и віцепрезидентка Камала Харрис посетят также Шенксвіль в штате Пенсильвания, где разбился четвертый захваченный самолет United Airlines Flight 93, который благодаря сопротивлению людей на его борту не долетел до Вашингтона.

В час их гибели зачитают все 40 имен пассажиров и членов экипажа. Там ожидается также выступление президента Джорджа Буша. Церемония открылась памятным звоном.

Фото из открытых источников

Напомним, сегодня мир вспоминает трагические события 11 сентября 2001 года, когда в США был совершен самый масштабный в истории человечества террористический акт.