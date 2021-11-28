Количество COVID-случаев в мире превысило 261 миллион

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В частности выявлено 5,2 млн смертей, выздоровели 236,1 млн человек

В мире по состоянию на утро 28 ноября зафиксировали 261 398 168 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил Worldometer.

Как отмечается, также выявлено 5 213 515 смертей, выздоровели 236 125 511 человек.

При этом, с начала новых суток зафиксировано 261 398 168 новых случаев, умерли 872 человека.

А лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (49 077 695), Индия (34 572 523) и Бразилия (22 076 863).

В то же время, Украина в этом списке занимает 17 место.

Напомним, что за сутки 27 ноября в Украине зафиксировали 7 483 случая Covid-19, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 3 456 человек, умерли 400 пациентов, выздоровели 10 270 человек.

В частности антилидером и по новым случаям заболевания, и по летальным случаям вновь стала Днепропетровская область (698 и 69 случаев соответственно).

Также в Европейском центре по предотвращению и контролю заболеваний заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться.

Так, эксперты центра ECDC рекомендовали избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения новым штаммом, и расширять тестирование и отслеживать контакты больных Covid-19.