КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японии: В Токио созвали кризисный штаб

Ракета приводнилась в Восточном море, также известном как Японское море

Северная Корея выпустила баллистическую ракету у воды у побережья Японии. Об этом информирует BBC со ссылкой на заявления военных Японии и Южной Кореи.

Отмечается, что во вторник, 19 октября, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что одну ракету запустили из порта Синпо на востоке страны, где Пхеньян обычно базирует свои подводные лодки.

Ракета приводнилась в Восточном море, также известном как Японское море.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что КНДР запустила две ракеты, назвав запуски "очень досадными".

Отмечается, что запуск ракеты происходит на фоне встречи в Сеуле глав разведок Южной Кореи, Японии и США.

Сейчас командование Вооруженных сил США проводит тесные консультации с союзниками после ракетных испытаний КНДР в Японском море.

"Мы знаем о запуске баллистической ракеты КНДР в Японском море сегодня утром и ведем тесные консультации с Южной Кореей, Японией, а также с другими региональными союзниками и партнерами", – говорится на официальном Twitter-аккаунте Индо-Тихоокеанского командования американских ВС.

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Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что распорядился действовать по трем направлениям: обеспечить сбор, анализ данных и своевременное информирование населения, гарантировать безопасность судоходства и воздушного транспортного сообщения и приготовиться к внештатным ситуациям.

По данным агентства Kyodo, Кисида должен был отправиться в префектуру Акита, но после ракетных испытаний он возвращается в Токио на экстренное заседание Совета национальной безопасности, посвященном инциденту.

Как известно, в последние недели Пхеньян приступил к серии испытаний гиперзвуковых крылатых ракет и ракет большой дальности, а также зенитного оружия.

Некоторые из этих тестов нарушают суровые международные санкции: Организация Объединенных Наций прямо запрещает Северной Корее испытывать баллистические ракеты, а также ядерное оружие.

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Напомним, что ранее Северная Корея запустила две баллистические ракеты из провинции Южный Хамгьон, упавших в Японское море. В Южной Корее созвали экстренное заседание Совета национальной безопасности.