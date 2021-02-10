Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту Марса

Скоро начнется исследование района высадки, которая должна состояться в мае-июне

Согласно сообщению, системы зонда находятся в хорошем состоянии. Позже начнется исследование района высадки для определения подходящего момента для отделения посадочной платформы.

Ожидается, что посадка китайского марсохода состоится в мае-июне, после чего начнутся научные исследования.

На поверхности Красной планеты "Тяньвэнь-1" должен проработать около 90 марсианских дней (1 марсианские сутки равны одному дню и 37 минутам на Земле). По истечении этого срока станция перейдет на круговую орбиту и развернет научную программу продолжительностью в один марсианский год (687 земных дней).

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Напомним, на прошлой неделе зонд "Тяньвэнь-1", который Китай отправил для изучения Марса, сделал первую фотографию красной планеты. Фото было сделано на расстоянии примерно в 2,2 млн километра.